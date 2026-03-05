Scarcerati Andrea Del Vecchio e Marina Manduchi

Revocata la custodia cautelare in carcere per i coniugi Andrea Del Vecchio e Marina Manduchi, arrestati nella prima settimana di febbraio nell’ambito dell’inchiesta sulla tentata scalata alla Banca di San Marino e sul cosiddetto “piano parallelo”. La decisione di disporre la scarcerazione è stata assunta venerdì scorso dal giudice delle appellazioni David Brunelli. I due indagati sono difesi dagli avvocati Amos Capicchioni e Massimo Cerbari. I coniugi erano già finiti in carcere a fine ottobre, per poi essere rimessi in libertà dopo un paio di settimane, quando le ipotesi di reato erano amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio. Successivamente l’indagine si è ampliata, delineando il cosiddetto “piano parallelo” e portando alla contestazione di reati ben più gravi: attentato contro l’integrità e la libertà della Repubblica, attentato contro la libertà dei poteri pubblici e minaccia contro l’autorità. Accuse mosse, oltre che ai coniugi scarcerati venerdì, anche al magnate bulgaro Assen Christov e a due professionisti italiani che avrebbero collaborato all’operazione di compravendita dell’istituto sin dal contratto preliminare siglato a metà maggio. Gli altri due soggetti coinvolti nella tranche d’indagine denominata “piano parallelo” risultano invece indagati, a vario titolo, per favoreggiamento e falsa testimonianza.









