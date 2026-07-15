Scende dalla gru dopo il pagamento, ma resta il dramma dei salari negati - VIDEO

Sono le 19.20 quando il giovane operaio egiziano torna finalmente con i piedi a terra. A farlo scendere in sicurezza i Vigili del Fuoco, dopo ore di dialogo portato avanti insieme ai negoziatori della Polizia di Stato. Ad attenderlo, il personale del 118. Sta bene. Finisce così una giornata di angoscia iniziata a 25 metri d'altezza, dove era salito con un solo obiettivo: essere ascoltato. Da cinque mesi lui e i colleghi non ricevevano lo stipendio, costretti a vivere in una baracca accanto al cantiere, senza soldi per pagare un alloggio.

Per ore è rimasto sospeso sotto il sole di luglio, senza cibo e con pochissima acqua. Nelle ore più calde è sceso solo di qualche metro, per ripararsi all'ombra, bere qualche sorso e fumare una sigaretta. Poi è risalito, deciso a non lasciare quella gru finché non avesse ottenuto ciò che gli spettava. La svolta arriva nel tardo pomeriggio: il bonifico degli stipendi, per lui e per i colleghi, viene finalmente confermato. È il momento che mette fine alla protesta.

Ora resta da chiarire come si sia potuti arrivare a tanto. Il Comune di Rimini parla di una vicenda che impone "più di una riflessione" e ha convocato il Consorzio Innova a Palazzo Garampi. Il Consorzio respinge ogni responsabilità diretta, attribuendo il mancato pagamento alle irregolarità contributive della ditta subappaltatrice. Ma quella di via Pindemonte non è una storia isolata. Già nel dicembre del 2010, sempre a Rivazzurra, un operaio albanese salì su una gru per protestare contro mesi di stipendi non pagati. Anche allora la vicenda si concluse solo dopo ore di trattative e la promessa di sbloccare la sua posizione.

Per la Cgil questi episodi raccontano un problema strutturale. Il sindacato denuncia come la catena dei subappalti continui a produrre situazioni di grave sfruttamento: lavoratori senza salario per mesi, costretti a vivere nei cantieri, fino a vedere nel gesto estremo l'unico modo per rivendicare un diritto fondamentale. Perché in questa vicenda, oltre al rimpallo di responsabilità, resta soprattutto un'immagine: quella di un ragazzo che ha rischiato la vita per ottenere ciò che gli spettava. Essere pagato per il proprio lavoro.







