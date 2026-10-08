ZONA INDUSTRIALE CIARULLA Scherniscono gli agenti, scatta il controllo: oltre 100 grammi di droga nel camper di quattro spagnoli giunti per il Rallylegend Il ritrovamento nella notte. Sequestrate cocaina, marijuana e anfetamine, nascoste in diversi punti del mezzo. I quattro sono stati denunciati a piede libero ed espulsi dal Titano con divieto di rientro.

Scherniscono gli agenti, scatta il controllo: oltre 100 grammi di droga nel camper di quattro spagnoli giunti per il Rallylegend.

Oltre 100 grammi di sostanze stupefacenti sequestrati e quattro persone denunciate a piede libero ed espulse dal territorio sammarinese: è il bilancio di un controllo avvenuto nella notte dal Settore Informativo e Investigativo di Polizia Giudiziaria, nella zona industriale della Ciarulla.

A far scattare gli accertamenti sarebbe stato il comportamento di quattro cittadini spagnoli, giunti a San Marino per assistere al Rallylegend, che avrebbero iniziato a schernire una pattuglia delle forze dell'ordine di passaggio.

Gli agenti hanno quindi proceduto alla loro identificazione e al controllo, durante il quale è stata rinvenuta della sostanza stupefacente. Da qui la decisione di perquisire il camper con cui i quattro avevano raggiunto il Titano e nel quale avevano previsto di pernottare. Nascoste in diversi punti del mezzo, sono state rivenute cocaina, marijuana e anfetamine. Il quantitativo più consistente era occultato all'esterno del camper, in un involucro appositamente confezionato e dotato di un magnete per essere fissato alle parti metalliche del veicolo.

I quattro cittadini spagnoli sono stati quindi accompagnati al Comando della Polizia Civile, dove sono stati interrogati con le garanzie previste dalla legge e successivamente denunciati a piede libero. Nei loro confronti è stato inoltre disposto il provvedimento di espulsione dalla Repubblica di San Marino, con contestuale divieto di rientro.

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