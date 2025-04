Schianto a Borgo Maggiore: SUV resta in bilico su una scarpata

Il video dell'intervento della Squadra antincendio della Polizia Civile e i rilievi

Attimi di paura a Borgo Maggiore, poco prima delle 13 di giovedì, per un incidente autonomo che ha coinvolto un SUV Suzuki con targa sammarinese.

Il veicolo stava percorrendo Strada Sottomontana in direzione Borgo quando, all’altezza della rotonda di Strada Quinta Gualdaria, il conducente ha improvvisamente perso il controllo. L’auto è salita sul marciapiede per diversi metri, terminando la sua corsa contro un albero. Il mezzo è rimasto in bilico sul bordo della scarpata, con il retro sospeso sul ciglio, creando una situazione di forte rischio.

Immediato l’intervento della Squadra antincendio della Polizia civile, che ha messo in sicurezza il veicolo ancorandolo a un albero prima di estrarre l’uomo dall’abitacolo. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 che ha preso in carico il conducente, visibilmente scosso. Al momento non sono note le sue condizioni di salute.

Per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la strada è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia civile.