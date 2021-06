Schianto alla Grotta Rossa, coinvolto scooter con targa sammarinese

Uno scooter targato San Marino coinvolto in un terribile impatto avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona della Grotta Rossa. Lo scooterista è stato trasportato al "Bufalini" di Cesena con l'elisoccorso. La dinamica è al vaglio della Polizia municipale ma da una prima ricostruzione una Toyota Yaris attorno alle 11.30 stava viaggiando sulla via Grotta Rossa in direzione San Marino e quando ha svoltato a sinistra, all'intersezione con via del Gatto, ha centrato il Suzuki Burgman che stava arrivando con direzione opposta. La moto è andata completamente distrutta e le condizioni dello scooterista sono apparse da subito molto gravi, tanto che una volta stabilizzato sul posto è stato portato d'urgenza al Bufalini di Cesena. Per permettere i soccorsi via della Grotta Rossa è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, provocando ripercussioni pesanti sul traffico tali da richiedere la presenza dei Vigili Urbani nelle rotatorie e negli incroci in prossimità dell'incidente.