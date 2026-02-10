Schianto in Superstrada: l'autovettura era legata alla società di Kimi Antonelli Resta al momento ignota l’identità della persona alla guida del veicolo al momento dell’incidente.

Uno schianto violento, nessun ferito e una Mercedes che in poche ore diventa l’argomento più discusso sul Titano. L’incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo la Superstrada di San Marino, nel Castello di Serravalle, ha rapidamente oltrepassato i confini della cronaca per trasformarsi in un caso mediatico, complice il legame del veicolo coinvolto con la società di Kimi Antonelli, giovane talento della Formula 1 e astro nascente del team Mercedes-AMG Petronas.

Una circostanza che ha innescato un rapido e insistente tam tam sui social network. Resta però al momento ignota l’identità della persona alla guida dell’auto al momento dell’incidente.

Lo schianto si è verificato in piena notte, nei pressi dell’incrocio con via Ranco, all’altezza dell’ex stabilimento Electronics. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Civile, la potente vettura ha improvvisamente perso il controllo mentre procedeva in direzione San Marino Città. La prima collisione è avvenuta contro un palo della segnaletica sul lato destro della carreggiata. Da lì l’auto è stata sbalzata verso il centro della strada, colpendo per due volte il guardrail spartitraffico, prima di terminare la propria corsa contro un muretto di contenimento sul lato opposto. Una sequenza di urti concentrata in pochi istanti ma sviluppata su una distanza considerevole: secondo la ricostruzione effettuata dalle autorità intervenute sul posto, la traiettoria complessiva sarebbe stata di circa 144 metri, elemento che lascia intendere una velocità elevata al momento dell’incidente.

Nel 2025 Antonelli è stato nominato Ambasciatore dello sport italiano nel mondo per il Titano e ha ricevuto la medaglia d’argento al merito sportivo ai San Marino Sport Awards 2026, appena poche settimane fa.



