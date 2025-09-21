OSPEDALETTO Schianto tra moto e auto a Montescudo, centauro in fin di vita L’uomo è stato intubato e sedato, quindi trasportato d’urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove resta in prognosi riservata

Schianto tra moto e auto a Montescudo, centauro in fin di vita.

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo via Montescudo, all’altezza dell’incrocio con via del Colle. Secondo le prime ricostruzioni, un’autovettura con targa italiana proveniente da Rimini e diretta verso monte, giunta in prossimità di via del Colle, ha svoltato a destra per immettersi nella laterale. In quell’istante sopraggiungeva un ragazzo a bordo di una moto Honda SH che non ha potuto evitare l’impatto, finendo per sfondare la portiera del veicolo. Il motociclista, scaraventato sull’asfalto, ha riportato traumi gravissimi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, mentre da Ravenna è stato fatto decollare anche l’elisoccorso.

I soccorritori hanno tentato a lungo di stabilizzarlo: l’uomo è stato intubato e sedato, quindi trasportato d’urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena, dove resta in prognosi riservata. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare eventuali responsabilità.



