Scomparsa Terenzi: il cordoglio della San Marino Rtv

La San Marino Rtv, il Presidente, il Direttore Generale, il Consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti si stringono attorno alla famiglia, per la scomparsa di Gian Franco Terenzi di cui ricordano sempre la grande disponibilità verso l'emittente di stato non solo nel ricoprire i ruoli istituzionali più importanti della Repubblica, ma anche l'impegno nel portare avanti le istanze del mondo delle piccole e medie imprese, non solo sammarinesi, ma internazionali, all'interno del Wusme, l' avvio di importanti relazioni con l'Associazione San Marino - Cina che ha creato un ponte, anche attraverso i sui personali rapporti con il presidente cinese, tra la piccola repubblica e il gigante asiatico. Al di là dei successi imprenditoriali e politici, La San Marino Rtv ricorda e saluta soprattutto l'uomo, la sua passione per il volo e il suo sorriso.