Sconfinano in zona militare in Cina: arrestati due americani alla Pechino-Parigi

Due concorrenti statunitensi della nona edizione del rally storico Pechino-Parigi sarebbero stati arrestati dalla polizia cinese per essere entrati in una zona militare interdetta.

Ryan e Isaya Salter, a bordo della loro Datsun Z240 zebrata, si sarebbero attardati durante la quarta tappa e, nel tentativo di rientrare sull’itinerario ufficiale – che prevede anche tratti sterrati e sabbiosi – si sarebbero addentrati in un'area riservata nei pressi di Ordos, nella Mongolia Interna. Secondo quanto riportato, la zona è rigorosamente vietata anche ai residenti e ampiamente segnalata, ma solo in lingua cinese.

I due piloti, ignari del divieto, sarebbero quindi stati fermati dalle autorità locali. Gli organizzatori della manifestazione sono attualmente in contatto con l’ambasciata americana e le autorità militari per chiarire l’accaduto e ottenere il rilascio degli equipaggi.

Prosegue intanto senza intoppi l’avventura dell’equipaggio sammarinese in gara con “Lucia”, la Fiat 500 che rappresenta la Repubblica di San Marino in questa straordinaria traversata di 14.500 chilometri attraverso 12 Paesi, da Pechino a Parigi in 37 giorni.