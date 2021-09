SAN MARINO Scontro a Borgo Maggiore: 25 gg di prognosi per un 74 enne sammarinese

Incidente nella tarda mattinata di giovedì in via ventotto luglio a Borgo Maggiore. Lo scontro è avvenuto nella corsia che sale in Città tra una moto e una vettura. Ancora da chiarire la cause. Sembra che l' Honda targata San Marino abbia tamponato l'auto, una Hyunday targata Italia nell'angolo posteriore a sinistra. Dopodiché il mezzo a due ruote è rovinato a terra proseguendo la corsa per alcuni metri e finendo contro il guardrail. Sul posto è intervenuto il 118 che dopo aver stabilizzato il centauro. un sammarinese di 74 anni, lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale per accertamenti. L'anziano se l'è cavata con 25 giorni di prognosi. Ha riportato alcuni traumi e una frattura. Una volta medicato verrà dimesso.

Strada chiusa in salita per oltre due ore dalla Gendarmeria intervenuta per i rilievi dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità dell'accaduto.

