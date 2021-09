Scontro a Borgo Maggiore: motociclista in ospedale, strada chiusa

Incidente nella tarda mattinata di giovedì in via ventotto luglio a Borgo Maggiore. Lo scontro è avvenuto nella corsia che sale in Città tra una moto e una vettura. Ancora da chiarire la cause. Sembra che la moto targata San Marino abbia tamponato l'auto Hyunday italiana nell'angolo posteriore a sinistra. Dopodiché la moto è rovinata a terra finendo contro il guardrail. Sul posto è intervenuto il 118 che dopo aver stabilizzato il centauro lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale.

Strada chiusa in salita dalla Gendarmeria intervenuta per i rilievi dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità dell'accaduto.

Seguiranno aggiornamenti