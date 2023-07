SAN MARINO Scontro a Murata tra auto e moto, senza gravi conseguenze, se non per la viabilità

Scontro a Murata tra auto e moto, senza gravi conseguenze, se non per la viabilità.

Se l'è cavata con alcune contusioni e tre giorni di prognosi il sessantenne a bordo del maxiscooter, rimasto coinvolto questa mattina, in uno scontro a Murata. Il sammarinese stava scendendo in via del Serrone diretto a Fiorentino quando si è scontrato con una Golf, condotta da una sammarinese, che si stava immettendo da via delle Carrare diretta in Città. La peggio per il centauro subito soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso. Una volta medicato, l'uomo è stato dimesso. Sul posto una pattuglia della Polizia Civile per ricostruire la dinamica e verificare eventuali responsabilità, anche se alla base dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza. Si sono formate alcune code in entrambe le direzioni. Un incrocio abbastanza critico, quello davanti al bar Casa Rossa, già teatro in passato di incidenti stradali.

