POLIZIA CIVILE Scontro a Serravalle, ferite lievi per i conducenti e un minore. Strada chiusa 3 ore [VIDEO]

L'incidente stradale è avvenuto venerdì intorno alle 12.20 circa, su via Ranco nei pressi del civico 112, a Serravalle. Una sammarinese di 39 anni, alla guida della sua Citroen C3,stava scendendo verso Dogana, quando ha perso il controllo della vettura, per cause al vaglio della Polizia Civile, urtando violentemente contro una Mercedes A200 con a bordo 5 turisti di nazionalità francese che stavano salendo verso San Marino Città. Al volante un uomo di 38 anni. La peggio per i conducenti che sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario del 118. Con loro anche un minore. Per tutti ferite lievi, con prognosi tra 2 e 5 giorni.

Sul posto anche la Guardia di Rocca in ausilio ai Funzionari di Polizia per viabilità. Infatti la strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia fino alle ore 15, per eseguire approfonditi rilievi e per permettere la pulizia del fondo stradale dopo la perdita dell'olio delle auto. È intervenuta una ditta specializzata. Le autovetture, con ingenti danni strutturali, sono state recuperate dal carroattrezzi.

Dalla Polizia Civile l'invito alla prudenza alla guida, soprattutto in condizioni di maltempo.

