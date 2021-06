Scontro auto-bici a Domagnano, ciclista finisce al pronto soccorso

L'incidente è avvenuto intorno alle 19.45, lungo la superstrada all'altezza dell'incrocio che porta nel centro di Domagnano. Una Opel Corsa, con targa sammarinese, si stava immettendo su via 25 marzo da via Ottava gualdaria in direzione monte. Nell' attraversare la corsia discendente, il conducente, forse accecato dal riflesso basso del sole, non ha visto una ciclista che scendeva in direzione Dogana. La donna non ha potuto fare niente per evitarlo e si è scontrata con la vettura. Un impatto violento. Soccorsa dal 118, era cosciente quando è stata trasportata all'Ospedale di Stato. Sul posto subito una pattuglia della Gendarmeria poi l'intervento della Polizia Civile che ha chiuso la corsia discendente della superstrada per consentire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.