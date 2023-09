Scontro auto-moto a Riccione, gravi una 11enne e il padre [fotogallery]

Una ragazzina di 11 anni è ricoverata all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Riccione, nel Riminese, tra viale Veneto e viale Bergamo. Era in moto con il padre e le sue condizioni sono gravi. Padre e figlia viaggiavano in sella ad un T-Max e viaggiavano lungo viale Veneto quando all'improvviso si sono scontrati con una vettura, un'Audi condotta da un 46enne che si stava immettendo sulla carreggiata da viale Bergamo. Nell'impatto i due sono volati prima sul cofano dell'auto e poi a terra. Il padre, un 46enne residente a Sesto San Giovanni, nel Milanese, e la figlia sono stati trasportati con un codice di massima urgenza in ospedale. Dopo l'immediato intervento dei sanitari del 118, entrambi sono stati caricati su un elisoccorso del 118 e portati in Terapia Intensiva presso il nosocomio di Cesena per le cure mediche. Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Riccione.

