Scontro auto moto a San Giuliano, grave un centauro di 57 anni

Ancora sangue sulle strade del circondario. L'incidente è avvenuto a fine mattina in Via Matteotti, in Borgo San Giuliano. Coinvolti un auto e uno scooter Honda. Ad avere la peggio il conducente delle due ruote che è stato trasportato in eliambulanza, con il codice di massima gravità, al Bufalini di Cesena. Si tratta di un 57enne. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio degli inquirenti.