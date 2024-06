Scontro auto-moto alla rotonda “Forcellini”, sammarinese trasportato in ospedale [fotogallery]

Incidente poco dopo le 18 di sabato alla rotonda “Forcellini” di Borgo Maggiore. Ad entrare in collisione una moto condotta da un sammarinese – un agente fuori servizio – e un'auto guidata da un ragazza spagnola. Entrambi provenivano dalla Sottomontana, ma arrivati alla rotonda i due veicoli si sono scontrati. Ad avere la peggio, come sempre accade in queste occasioni, l'uomo sulla Triumph che è stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118 e trasportato in pronto soccorso. Sul posto, per i rilievi la Polizia civile con il supporto della Gendarmeria che ha accompagnato la giovane a svolgere le analisi di rito.

