INCIDENTE Scontro auto-moto in Città, 17enne sammarinese ricoverato in ospedale Gli sono state riscontrate diverse fratture

Incidente questa mattina in Città. Poco prima delle 8, salendo in via Pietro Franciosi, all'altezza di via Istriani, uno moto condotta da un ragazzo sammarinese di 17 anni ha impattato con una Alfa Mito. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Civile accorsa sul posto.



Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate diverse fratture. Si trova ricoverato nel reparto di Degenza breve con una prognosi di 30 giorni. Visti i diversi traumi subiti, il giovane resterà in osservazione.



