SUPERSTRADA Scontro Domagnano: trasferita al Bufalini la ciclista sammarinese, non è in pericolo di vita

E' stata trasferita al Bufalini di Cesena la ciclista del '64 rimasta ferita ieri sera nello scontro a Domagnano. La sammarinese stava percorrendo la superstrada nel tratto discendente di via 25 marzo, quando si è scontrata con una Opel Corsa che si era immessa dal centro del Castello in direzione San Marino. Un impatto violento sul cofano della vettura per poi finire a terra. Per la 56 enne, soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di San Marino, diverse fratture e una prognosi di 30 giorni. Nel corso della notte i sanitari hanno poi deciso il trasferimento al Bufalini di Cesena per le ferite riportate al volto. Sul posto la Polizia Civile per ricostruire la dinamica. Chiuso per diversi minuti un tratto della superstrada verso Rimini con uscita obbligata in via Ottava Gualdaria, per consentire proprio i soccorsi e i rilievi.

