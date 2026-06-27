Scontro fra due auto a Domagnano, Volkswagen Caddy si ribalta sulla Superstrada Intervenuti prontamente anche i sanitari del 118, non ci sarebbero feriti gravi.

Scontro fra due auto a Domagnano, Volkswagen Caddy si ribalta sulla Superstrada.

Incidente stradale nel primo pomeriggio oggi a Domagnano, all'incrocio tra la Superstrada di San Marino e Strada della Macallana, dove una Peugeot con targa sammarinese e un Volkswagen Caddy con targa italiana sono entrati in collisione. Secondo una prima ricostruzione il Volkswagen Caddy stava percorrendo la rampa in discesa dalla Superstrada quando si sarebbe scontrato on la Peugeot sammarinese, che si stava immettendo da Strada della Macallana. Il violento impatto ha provocato il ribaltamento del veicolo italiano, che è rimasto adagiato su un fianco al centro sulla carreggiata, mentre la Peugeot ha riportato lievi danni nella parte anteriore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Civile, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Intervenuti prontamente anche i sanitari del 118, non ci sarebbero feriti gravi.

Seguiranno aggiornamenti

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Foto Gallery I rilievi dell'incidente

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