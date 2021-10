Scontro frontale a Coriano tra Audi sammarinese e Corriere Brt [fotogallery]

Scontro frontale a Coriano tra Audi sammarinese e Corriere Brt [fotogallery].

Brutto incidente nel pomeriggio a Coriano, in via Ranco. Una Audi Q3 targata San Marino si è scontrata frontalmente con il mezzo del corriere "BRT". Un urto violento, senza gravi conseguenze, stando alle prime informazioni, per i due conducenti dei veicoli coinvolti. Praticamente distrutta l'auto sammarinese, che ha colpito il camion con la parte anteriore sinistra, per poi finire in mezzo alla strada.

Foto Gallery

