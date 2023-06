INCIDENTE Scontro frontale a Riccione tra auto con targa sammarinese e scooter, grave 23enne Il ragazzo in sella allo Scarabeo è stato trasportato in eliambulanza all'Ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità

Scontro frontale a Riccione tra auto con targa sammarinese e scooter, grave 23enne.

In via San Lorenzo a Riccione si è verificato nella mattinata di oggi venerdì 9 giugno, un incidente frontale tra un'auto di marca Audi con targa sammarinese e uno Scarabeo con targa italiana. Il violento impatto è avvenuto poco dopo il piccolo ponte sopra il torrente Marano, in un punto dove c'è il senso unico alternato. Stando alla segnaletica, aveva la precedenza il ragazzo di 23 anni in sella allo scooter, ma la dinamica è ancora da accertare. In seguito allo scontro, lo Scarabeo è volato in un campo e si è completamente distrutto, mentre il giovane è finito sull'asfalto. Il ragazzo che era alla guida è stato trasportato con l'elisoccorso all'Ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità, riportando un trauma cranico e toracico. L'auto ha riportato lievi danni e si sono aperti gli airbag. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che poi hanno chiamato l'eliambulanza da Ravenna, e la polizia locale. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi e i rilievi.

[Banner_Google_ADS]

Foto Gallery

I più letti della settimana: