Scontro frontale ad Acquaviva tra due auto sammarinesi

Due auto sammarinesi si sono scontrate intorno alle 9.50 in Strada Moricce, ad Acquaviva, nei pressi del distributore di carburante.

Secondo una prima ricostruzione, una Toyota Rav4, che procedeva in salita, per cause ancora in fase di accertamento avrebbe affrontato una curva a destra invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente con una Suzuki Swift che scendeva nel senso contrario di marcia.

La conducente della Suzuki, una 76enne, è stata liberata dalla Squadra antincendio della Polizia Civile, intervenuta con cesoie e divaricatore, ed è stata trasportata in codice rosso - in prognosi riservata - all’Ospedale di Stato. Successivamente è stato disposto il trasferimento a Cesena.

Anche l’altro conducente, un 19enne, è stato accompagnato in ospedale: per lui una prognosi di 20 giorni.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Civile per i rilievi e la Squadra antincendio per la messa in sicurezza dei veicoli e del manto stradale, rimasto imbrattato dopo lo scontro.



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