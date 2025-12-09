Scontro in via Ranco: tre feriti, grave un uomo trasferito al Bufalini

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 22 di domenica 7 dicembre in via Ranco, all’altezza della Valpharma. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento - si ipotizza però un sorpasso -, una Mercedes e una Citroën dirette entrambe in direzione Cailungo.

A bordo della Mercedes viaggiavano una ragazza di 27 anni, alla quale sono stati refertati 6 giorni di prognosi, e un uomo sammarinese classe 1989, residente a Roma. Proprio quest’ultimo ha riportato le conseguenze più gravi: dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso e successivamente trasferito al “Bufalini” di Cesena, dove si trova in prognosi riservata a causa di un politrauma con fratture vertebrali e costali.

Al volante della Citroën c’era una donna sammarinese classe 1977, dimessa con una prognosi di 2 giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Civile, che ha temporaneamente chiuso il tratto stradale per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre la segnalazione è stata inviata all’autorità giudiziaria. Le dinamiche dello scontro restano al vaglio degli inquirenti.







