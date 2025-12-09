SAN MARINO Scontro in via Ranco: tre feriti, grave un uomo trasferito al Bufalini L’incidente domenica sera all’altezza della Valpharma. Un sammarinese di 36 anni trasportato d'urgenza all'ospedale di Cesena. La Polizia Civile indaga sulle cause.

Scontro in via Ranco: tre feriti, grave un uomo trasferito al Bufalini.

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 22 di domenica 7 dicembre in via Ranco, all’altezza della Valpharma. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento - si ipotizza però un sorpasso -, una Mercedes e una Citroën dirette entrambe in direzione Cailungo.

A bordo della Mercedes viaggiavano una ragazza di 27 anni, alla quale sono stati refertati 6 giorni di prognosi, e un uomo sammarinese classe 1989, residente a Roma. Proprio quest’ultimo ha riportato le conseguenze più gravi: dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso e successivamente trasferito al “Bufalini” di Cesena, dove si trova in prognosi riservata a causa di un politrauma con fratture vertebrali e costali.

Al volante della Citroën c’era una donna sammarinese classe 1977, dimessa con una prognosi di 2 giorni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Civile, che ha temporaneamente chiuso il tratto stradale per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre la segnalazione è stata inviata all’autorità giudiziaria. Le dinamiche dello scontro restano al vaglio degli inquirenti.

