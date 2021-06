BORGO MAGGIORE Scontro scooter-auto. Sammarinese finisce al pronto soccorso

Incidente senza gravi conseguenze ieri sera alla rotatoria di Borgo Maggiore, all'altezza del bivio per il Ventoso. Uno scooter con targa sammarinese si è scontrato con una auto con targa tedesca, a bordo c'erano due turiste. La peggio per il ragazzo sulle due ruote che è finito a terra ed è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell'Ospedale di San Marino, per essere medicato; non avrebbe riportato ferite gravi, ma i medici hanno disposto una diagnosi di 20 giorni.

Dagli ultimi aggiornamenti è stata confermata l'età della persona: si tratta di un uomo di 65 anni, e non di un ragazzo come precedentemente riportato

Sul posto la Polizia Civile per ricostruire la dinamica dell'incidente e regolare il traffico sull'arteria principale in uscita da San Marino Città.

Nelle stesse ore si è verificato un altro incidente nella zona del crossodromo, che ha visto coinvolto un uomo sulla quarantina originario di Cesena. Presentatosi al Pronto Soccorso per accertamenti, è stato poi trasportato all'ospedale del suo Comune di residenza per alcune fratture riportate, parrebbe alle costole secondo i primi controlli, ma si attendono ulteriori accertamenti per verificare le sue effettive condizioni.



