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Scontro tra auto e moto ad Acquaviva, ferito un motociclista | VIDEO

Incidente in via Rivo Fontanelle nel pomeriggio di sabato: il centauro trasportato in ospedale, condizioni non gravi

28 mar 2026
I rilievi della Polizia Civile
I rilievi della Polizia Civile

Incidente nel pomeriggio di sabato, poco dopo le 17, ad Acquaviva, in via Rivo Fontanelle. Coinvolti due mezzi con targa italiana: una Harley-Davidson e un Peugeot Rifter. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia civile, intervenuta per i rilievi, mentre la Gendarmeria ha collaborato alla gestione dell’intervento delimitando la sede stradale. Il motociclista, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso dall’ambulanza del 118 ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non destano preoccupazione.



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