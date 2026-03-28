Scontro tra auto e moto ad Acquaviva, ferito un motociclista | VIDEO

I rilievi della Polizia Civile

Incidente nel pomeriggio di sabato, poco dopo le 17, ad Acquaviva, in via Rivo Fontanelle. Coinvolti due mezzi con targa italiana: una Harley-Davidson e un Peugeot Rifter. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia civile, intervenuta per i rilievi, mentre la Gendarmeria ha collaborato alla gestione dell’intervento delimitando la sede stradale. Il motociclista, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso dall’ambulanza del 118 ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non destano preoccupazione.