FOTOGALLERY Scontro tra due auto in via del Voltone: una finisce nel giardino di una villa Incidente poco prima delle 13 tra una Suzuki Swift e una Fiat Punto. Due donne trasportate al Pronto Soccorso, ferite lievi per il conducente dell’altra vettura. Strada temporaneamente chiusa.

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, 1° gennaio, in Città. Poco prima delle 13, due auto con targa sammarinese si sono scontrate in via del Voltone.

Secondo una prima ricostruzione, una Suzuki Swift stava uscendo da un parcheggio laterale quando è sopraggiunta una Fiat Punto, diretta verso il centro storico. L’impatto è stato violento: la Punto, condotta da una donna di 59 anni, è finita fuori strada, terminando la corsa semiribaltata nel giardino di un’abitazione privata, dopo aver divelto una staccionata in legno e la siepe che circonda la villa.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato la donna al Pronto Soccorso: le sue condizioni non sarebbero gravi e la prognosi è di pochi giorni. Ferite lievi, invece, per l’uomo di 74 anni alla guida della Swift, che è stato il primo a prestare soccorso alla donna e ad allertare i soccorsi. A bordo dell’utilitaria giapponese si trovava anche una donna di 71 anni, trasportata in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia civile, incaricata dei rilievi e della ricostruzione dell’incidente, e la Gendarmeria. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. La sezione Antincendio della Polizia civile si è subito adoperata per la messa in sicurezza dei mezzi, in particolare di quella finita fuori strada, tramite cinghie cricchetto.

