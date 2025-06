INCIDENTE Scontro tra moto e auto con targa RSM in via Montescudo: ferito un motociclista 55enne Entrambi i veicoli viaggiavano verso Rimini. La moto ha tamponato l’auto in fase di svolta: lunga frenata, poi l’impatto. Il centauro trasportato all’ospedale in codice di media gravità.

Incidente stradale nel primo pomeriggio in via Montescudo, dove una moto BMW F 800 R e un'Audi Q2, entrambi con targa sammarinese, sono entrati in collisione mentre procedevano in direzione Rimini.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto si sarebbe fermata, presumibilmente per svoltare in via Moreta. La moto, che seguiva lo stesso senso di marcia, nonostante una lunga frenata — evidenziata dai segni sull’asfalto — non è riuscita ad evitare l’impatto, centrando il posteriore dell’Audi. Dopo la collisione, il motociclista, un uomo di 55 anni, è stato sbalzato a terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica. In un primo momento le condizioni del centauro sono apparse serie, tanto che era stato attivato anche l’elisoccorso, poi rientrato. Dopo la stabilizzazione, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Rimini con un codice di media gravità.

Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale di Riccione.

