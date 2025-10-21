SAN MARINO Scontro violento tra una microcar e una BMW in via Piana | FOTOGALLERY L’incidente nel primo pomeriggio: la microcar ha probabilmente perso il controllo sull’asfalto bagnato e ha centrato la fiancata della coupé. Sul posto due ambulanze, Polizia Civile e Gendarmeria

Scontro violento tra una microcar e una BMW in via Piana | FOTOGALLERY.

Incidente nel primo pomeriggio di martedì, attorno alle 14, in via Piana, al confine tra i Castelli di Città e Borgo Maggiore. Una microcar, guidata da una minorenne e diretta verso Borgo, ha perso il controllo — probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia — andando a urtare la fiancata di una BMW Serie 4, con targa sammarinese, condotta da un 39enne che procedeva in direzione opposta.

L’impatto è stato violento: nella coupé si sono attivati gli airbag laterali, mentre la microcar ha riportato danni ingenti, con il distacco del mozzo anteriore sinistro. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al Pronto soccorso dalle due ambulanze intervenute sul posto; le loro condizioni non sarebbero gravi.

Polizia Civile e Gendarmeria hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità. La strada è rimasta temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, causando rallentamenti alla circolazione.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: