Scooter contro auto, muore 31enne nel Riminese

Uno scooterista di 31 anni ha perso la vita in un incidente mortale, intorno alle 14, a Misano Monte in via Scacciano all'altezza di via Cà Pronti, nel Riminese. Il 31enne viaggiava su uno scooter Scarabeo quando si è scontrato frontalmente con una Mercedes Classe A condotta da una donna.

Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza e auto medica, e un elicottero di soccorso da Ravenna. Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale di Misano Adriatico.