SAN MARINO Scuola: +30% di iscrizioni al liceo. Definite le prove d'esame della maturità 2022

I ragazzi che hanno scelto di iscriversi al liceo sono il 30% in più rispetto all'anno scorso: 212 nuovi alunni contro 165. Per l'indirizzo scientifico, in particolare, le richieste sono quasi raddoppiate. L'aumento di studenti pone una serie di problematiche alla scuola: dalla logistica, con la progettazione di nuove aule, alle necessità di risorse finanziarie e di personale docente e non docente. Ma il contatto stretto con le istituzioni, permette di individuare le soluzioni più appropriate, assicura il preside Giacomo Esposito, entusiasta dei dati sulle nuove iscrizioni.

Così come lo è il segretario alla Cultura Andrea Belluzzi, che commenta: “Viene premiata la qualità del nostro liceo e gli sforzi che San Marino ha fatto negli ultimi due per mantenere la scuola in presenza il più possibile. E' anche un segnale di fiducia da parte delle famiglie”. Nei giorni in cui in Italia gli studenti manifestano contro la prova di maturità, a San Marino sono state definite le modalità della prova d'esame, che si rifanno al modello individuato nel 2019 con la riforma. "Sono previste due prove scritte - spiega il preside -, elaborate dalle singole commissioni. Nella seconda prova sono previste due discipline caratterizzanti dell'indirizzo".

Nel video l'intervista a Giacomo Esposito, preside della scuola superiore secondaria di San Marino.

