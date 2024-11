Sedicenne alla guida sotto effetto di cannabis: patente sospesa e segnalazione alla Magistratura

Alla guida della sua microcar e sotto l’effetto di cannabis: così è stato sorpreso un sedicenne durante un controllo della Polizia Civile lo scorso fine settimana.

Gli agenti, nell’ambito di un'operazione mirata alla prevenzione dell’uso di stupefacenti, hanno fermato il giovane, nato nel 2008, trovando nell’abitacolo una piccola quantità di cannabis e uno spinello già confezionato.

L’intervento si inserisce in un piano di contrasto all’uso di droghe e alcol tra i minori, con l’obiettivo di prevenire rischi per la salute e la sicurezza. Al giovane è stata immediatamente ritirata la patente, con segnalazione alla Magistratura e avvio del procedimento per la sospensione del permesso di guida.