Sentenza Buriani-Volpinari, i legali di Ercolani e Tabarrini: "Abuso di potere, Buriani "salvato" dalla prescrizione".

Ieri si è concluso anche l’iter giudiziario di primo grado del processo che vedeva imputati i Commissari della Legge Alberto Buriani e Antonella Volpinari per abuso di autorità contro Stefano Ercolani e Barbara Tabarrini, parti civili nel procedimento.

I legali degli ex vertici di Asset Banca intervengono oggi con alcune precisazioni: “Mentre il Commissario Volpinari è stata assolta con formula piena, per presumibile assenza di dolo, - scrivono gli avvocati Rossano Fabbri e Gian Marco Berti - nei confronti del Commissario Buriani è stato riconosciuto l’esercizio di un vero e proprio abuso di potere finalizzato ad arrecare pregiudizio ad Ercolani e Tabarrini; infatti, - sottolineano i due legali in una nota - Buriani è andato esente da pena solamente grazie alla prescrizione, che naturalmente non può cancellare la gravità dei comportamenti commessi”.

Per Fabbri e Berti, “si tratta di un ulteriore ma significativo passo verso lo scoperchiamento di una verità che tutti conoscono, ma che in troppi ancora fingono di ignorare”.

