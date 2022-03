Sentenza d'Appello: si “sgonfia” il Mazzini. Decisiva la pronuncia del Collegio Garante in tema di riciclaggio

Da un punto di vista prettamente giuridico non pochi avevano previsto un esito simile; che farà comunque discutere, perché questa vicenda processuale – iconica della fine di un'epoca -, ha colpito nel profondo la società sammarinese. Tensione palpabile, questa mattina, in Tribunale; a dare lettura del dispositivo del Giudice d'Appello Caprioli il Commissario della Legge Morsiani, che ha prima chiesto un minuto di silenzio, per la tragedia in corso in Ucraina. E poi il capitolo, forse definitivo, della cosiddetta “tangentopoli sammarinese”; sul quale ha inciso in modo determinante la pronuncia dell'agosto scorso del Collegio Garante, più volte richiamata dalle Difese. L'interpretazione del riciclaggio come reato “istantaneo” ha finito sostanzialmente per “smontare” il castello accusatorio, portando ad una raffica di assoluzioni.

Cadute tutte le pene detentive, tranne che per due imputati: Gian Luca Bruscoli – già consigliere di Banca Commerciale Sammarinese e Finproject –, e l'ex direttore della finanziaria, Nicola Tortorella. Pena rivista al ribasso, comunque, per loro: rispettivamente 6 anni e 8 mesi e 6 anni e 4 mesi. Svanisce invece l'incubo della prigionia per le figure centrali del panorama politico sammarinese di allora; dopo le severe condanne in primo grado, ed essere cadute nella polvere, una rivincita attesa da anni. Prescritte le imputazioni per associazione a delinquere.

Confermate, invece, in buona parte, le confische sui beni sotto sequestro. Cifre indubbiamente sostanziose, ma non paragonabili agli importi monstre delle confische per equivalente decise in primo grado; e con questa sentenza tutte revocate. Ci si domanda infine quale efficacia possa avere, su questo procedimento, la recente legge di riforma del processo penale; che introduce il terzo grado di giudizio.

