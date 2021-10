GIUDIZIARIA Sequestrati i soldi a San Marino della moglie dell'ex Presidente del Burkina Faso La somma è ingente, il reato presupposto la corruzione. La donna, assistita dall'avvocato Cardelli, ha fatto ricorso

Tra le udienze di terza istanza arrivate questa mattina davanti al giudice Oliviero Mazza c'è un caso destinato ad avere una certa rilevanza mediatica sia per l'importo della somma sequestrata per supposto riciclaggio che per il nome della ricorrente. Si tratta infatti di una politica ivoriana, moglie dell'ex presidente del Burkina Faso, Compaorè. La donna, nota in Burkina per le sue attività filantropiche, è difesa dall'avvocato Alessandro Cardelli e attraverso il legale sammarinese ha deciso di fare ricorso al sequestro di una ingente somma di denaro depositata presso Cassa di Risparmio di San Marino, scattato dopo una segnalazione all'Agenzia di Informazione finanziaria. Il sequestro per supposto riciclaggio è avvenuto nel gennaio del 2019 ed il reato presupposto sarebbe la corruzione. Per l'avvocato Cardelli non ci sarebbero dubbi invece circa la liceità della provvista ed ha chiesto il dissequestro. Il giudice si è riservato la decisione, attesa entro i prossimi 10 giorni.

