Serravalle: 15enne perde controllo scooter e finisce a terra, 30 giorni di prognosi

Serravalle: 15enne perde controllo scooter e finisce a terra, 30 giorni di prognosi.

Due incidenti a distanza di poche ore sulle strade di Serravalle. Infatti la mattina lo scontro in via Biondo tra moto e auto, nel pomeriggio di martedì, verso le 16.35, un 15 enne sammarinese stava percorrendo via Olnano quando, all'altezza del civico 18, ha perso improvvisamente il controllo dello scooter finendo a terra e procurandosi gravi lesioni. Il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo, soccorso dal 118 e trasportato presso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato, gli è stata diagnosticata una prognosi di 30 giorni. Sul posto anche gli agenti della Polizia Civile per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: