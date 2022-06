Serravalle: 500 si scontra contro il guardrail

Serravalle: 500 si scontra contro il guardrail.

Incidente senza conseguenze gravi a Serravalle. Per effetto della pioggia una 500 è finita fuori strada in via 4 giugno, all'altezza del civico 39 L'auto stava procedendo in salita quando, probabilmente per effetto dell'asfalto bagnato, si è scontrata contro il guardrail. Illesa la guidatrice.

