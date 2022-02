Serravalle: 6 giorni di prognosi per il 19enne caduto in moto

Serravalle: 6 giorni di prognosi per il 19enne caduto in moto.

Se l'è cavata con qualche escoriazione in giovane sammarinese che nella serata di mercoledì è caduto con la moto lungo la superstrada a Serravalle. In un primo momento si era temuto il peggio, alcuni testimoni riferivano di averlo visto immobile in terra, per il 19 enne una prognosi di 6 giorni tanto che, dopo essere stato medicato al Pronto Soccorso, è stato dimesso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: