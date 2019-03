Serravalle: aggressione alle giostre, ragazzo finisce in pronto soccorso. Già dimesso

Una vicenda ancora dai contorni non definiti. Tutto sarebbe successo ieri sera alle giostre di Serravalle. Un ragazzo da poco maggiorenne è stato colpito da un coetaneo anche lui residente, che l'avrebbe scambiato per qualcun'altro. Ne è generata una lite nella quale un terzo ragazzo, amico dell'aggressore, si è aggiunto. Risultato che il primo ha chiamato i genitori ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Già dimesso se la caverà in pochi giorni. Si è comunque riservato di decidere su una eventuale denuncia.