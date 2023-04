COMITATO NAZIONALE SAMMARINESE Serravalle: atto di vandalismo al Parco Laiala, divelta targa albero Fair Play

Serravalle: atto di vandalismo al Parco Laiala, divelta targa albero Fair Play.

Una targa commemorativa, a ricordo della piantumazione dell'albero Fair Play, ritrovata divelta dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play: "un deplorevole atto di vandalismo compiuto da ignoti al Parco Laiala di Serravalle", La targa commemorativa era stata realizzata in occasione della “ 5ª Giornata Mondiale Fair Play “ del 7 settembre 2022, in collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle.

È solo l'ultimo atto di una serie di episodi, scrive il Comitato Fair Play sammarinese, che prendono di mira i parchi pubblici, con danneggiamento di cartelli, lampioni, bagni. "Per il “gusto” di sprovveduti che non conoscono le più elementari regole di buone educazione e rispetto verso la comunità. La percezione di degrado e insicurezza che ne deriva può influire anche sulla qualità della vita delle persone", conclude CNSFP che provvederà, assieme alla Giunta di Castello a ripristinare la Targa commemorativa, con l’auspicio che episodi di questo genere non si ripetano.



[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: