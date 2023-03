INCIDENTE STRADALE Serravalle: auto allarga per evitare scontro e impatta nel cemento del guardrail Pesanti ripercussioni sulla viabilità in discesa

Incidente stradale a Serravalle nel primo pomeriggio di oggi. Secondo le prime ricostruzioni intorno alle 15, un'auto Bmw stava percorrendo via IV giugno lungo la superstrada in direzione Rimini. All'altezza dell'ex Elettronics mentre era in corsia di sorpasso, avrebbe improvvisamente allargato a sinistra, per evitare una Kia che, sembra, si stava spostando nella corsia di sorpasso. Una dinamica al vaglio degli agenti, che dovranno chiarire la dinamica del sinistro

La Bmw ha urtato il guardrail strisciandolo per diversi metri prima di fermare la sua sosta dopo aver colpito anche un pilone di cemento. Cosa che ha fatto scoppiare tutti gli airbag di sicurezza. Sul posto l'ambulanza che ha portato all'ospedale la sammarinese di 37 anni al volante, per essere sottoposta ad accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi. La seconda vettura si è fermata alcuni metri più avanti, anche lei guidata da una donna, 40 anni, con a bordo un minore. Senza gravi conseguenze se non tanto spavento.

Per i rilievi Polizia Civile, coadiuvata dalla Guardia di Rocca. Le operazioni hanno richiesto alcuni minuti creando problemi alla viabilità. Si sono formate delle code di diverse centinaia di metri.

