Serravalle: autoarticolato si blocca su Strada Borrana. Accesso negato ai residenti per un'ora.

Per l'ennesima volta un autorticolato ha percorso Strada San Michele, nonostante il divieto per i mezzi pesanti, e successivamente si è infilato in Strada Borrana, Serravalle, non riuscendo più ad uscire. Per la rimozione è stata necessaria una ruspa, chiamata dalla Polizia Civile che ha coordinato l'intervento. Il mezzo ha bloccato l'accesso ai residenti della zona che hanno dovuto pazientare oltre un'ora prima di poter accedere alle loro abitazioni. Il problema ciclicamente si ripete in Strada Borrana anche perché, a causa di un errore nelle mappe satellitari, chi si affida al navigatore per trovare un indirizzo in zona Ciarulla, finisce di regola in Strada Borrana che è molto stretta e a fondo chiuso. In questo ultimo caso al camionista verrà elevata una sanzione di 50 euro per il divieto di transito, più altri 200 per la rimozione con la ruspa. I residenti di Strada Borrana chiedono una soluzione per evitare il ripetersi del problema a cominciare da una segnaletica più evidente. Senza esito finora la richiesta, già inoltrata a Google Maps, di correggere la mappa stradale della zona



