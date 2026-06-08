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Serravalle, microcar si schianta lungo la superstrada

La ragazza a bordo portata in pronto soccorso per accertamenti

8 giu 2026
Le immagini dei rilievi
Le immagini dei rilievi

Incidente stradale verso le 12:30 lungo la Superstrada di San Marino a Serravalle. Protagonista una microcar targata San Marino con alla guida una 22enne che è finita contro il guardrail mentre procedeva in direzione discendente. Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via A. Cercignani. Nello scontro, che pare non abbia coinvolto nessun altro mezzo, la vettura ha portato danni ingenti alla parte anteriore. Sul posto, insieme agli agenti della Polizia Civile, anche il personale del 118 che ha portato la giovane in Pronto soccorso per accertamenti. 





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