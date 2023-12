INCIDENTE Serravalle: motociclista finisce contro guard rail e si procura diverse fratture Trenta i giorni di prognosi stabiliti dai medici, ma l'uomo, sammarinese di 59 anni, rimane ricoverato in ospedale

Serravalle: motociclista finisce contro guard rail e si procura diverse fratture.

Un incidente è avvenuto in mattinata, intorno alle 8,30, su via IV Giugno a Serravalle, lungo la superstrada all'altezza del Music In. Una Moto Bmw con targa sammarinese stava salendo verso San Marino quando ha improvvisamente sbandato finendo contro il guardrail a destra della corsia e proseguendo la sua corsa per alcuni metri. Per fortuna senza coinvolgere altri mezzi. L'ambulanza del 118 ha soccorso il motociclista, 59enne di San Marino, lo ha stabilizzato e portato al Pronto Soccorso dell'Ospedale dove gli sono state riscontrate diverse fratture. La prognosi stabilita dai medici è di 30 giorni, ma l'uomo rimane ricoverato.

Sul posto una pattuglia della Polizia Civile e della Gendarmeria. La prima per i rilievi, mentre la seconda ha provveduto a restringere il flusso dei veicoli a una sola corsia, per consentire l'intervento dei sanitari e la rimozione del mezzo incidentato. Cosa che ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico in salita, vista l'ora di punta, e auto ferme per circa 10 minuti. La situazione è poi via via migliorata con il passare dei minuti.

Sulla strada le forze dell'ordine hanno evidenziato con lo spray una lunga frattura longitudinale dell'asfalto.

