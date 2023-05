POLIZIA CIVILE Serravalle: motociclista si trova l'auto davanti e rovina a terra

Serravalle: motociclista si trova l'auto davanti e rovina a terra.

La Polizia Civile è intervenuta questa mattina, per lo scontro tra una moto e un' auto in via Flavio Biondo, a Serravalle. Erano circa le 9.50 quando il centauro, un italiano di 44 anni, nel percorrere la via, all'altezza della rotatoria del Centro Commerciale Azzurro, in direzione Serravalle, si è visto arrivare dalla stessa via l'auto, contromano, con a bordo un sammarinese di 68 anni. Per cause al vaglio degli Agenti, il centauro ha perso il controllo della moto finendo rovinosamente a terra, senza però urtare l’auto. Trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato dal personale del 118, veniva ricoverato per le lesioni riportate. Per lui una prognosi iniziale di 30 giorni.

Sono in corso indagini da parte della Polizia Civile per accertare l’esatta dinamica dell'incidente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: