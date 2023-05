CRONACA Serravalle: operaio s'infortuna con una sega circolare

Serravalle: operaio s'infortuna con una sega circolare.

Infortunio sul lavoro, questa mattina, a Serravalle nello stabilimento “Manifatture San Marino” di via III settembre. Un operaio stava utilizzando una sega circolare quando si è gravemente ferito ad una mano. Soccorso dai sanitari del 118, gli è stata riscontrata una prognosi iniziale di 25 giorni. Sul posto, per accertare le cause dell'incidente, la sezione antincendio della Polizia civile.

