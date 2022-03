Serravalle: Porsche tampona furgone ATI, nessuna grave conseguenza

Giovedì mattina, verso le 11.00 in via Ranco a Serravalle, una Porsche nera con a bordo tre persone è andata a sbattere contro un furgone dell'ATI (Autolinee Trasporti Interni). Il tamponamento è avvenuto sulla corsia in salita, verso monte. Forse all'origine il rallentamento del mezzo pubblico in prossimità della fermata. Sul posto un'ambulanza del 118 e la Polizia civile per i rilievi. Dal momento che lo scontro non ha portato a gravi conseguenze, nessuna delle persone a bordo delle vetture ha avuto necessità di soccorso.