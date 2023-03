GENDARMERIA Serravalle: quattro denunce per furto, uno aveva rubato nello spogliatoio del Multieventi Intensa attività, nelle ultime settimane, della Brigata Gendarmeria di Serravalle. Fondamentale il supporto delle telecamere per la loro individuazione

Grazie ad una attività investigativa, la Brigata di Serravalle ha denunciato a piede libero quattro persone, accusate di furto. L'ultimo, in ordine di tempo, un cittadino italiano 36enne di origine albanese sorpreso a rubare contanti e un bancomat in uno spogliatoio del Multieventi. Nelle settimane precedenti, la stessa Brigata ha individuato tre soggetti - una 54enne di Forlì, un cittadino messicano di 49 anni e un cittadino rumeno 56enne -, autori di distinti furti negli esercizi del San Marino Outlet Experience. La donna aveva asportato un porta tessere, il 49enne un portafoglio, mentre il cittadino rumeno una borsa; tutti oggetti di alto valore. Per arrivare alle individuazioni, i militari della Gendarmeria hanno raccolto testimonianze e si sono avvalsi delle registrazioni di telecamere pubbliche e private. Dopo aver attenzionato le targhe degli individui, gli agenti hanno aspettato il loro ritorno in territorio per contestare loro i furti. Viste le prove difficilmente contestabili e dopo l'interrogatorio con le garanzie di legge, tutti hanno ammesso gli addebiti.

