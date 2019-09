Serravalle: sammarinese esce di strada senza gravi conseguenze

La cronaca sammarinese registra un piccolo incidente avvenuto ieri sera in via Ranco a Serravalle. Il conducente dell’auto ha perso il controllo della sua utilitaria, finendo fuori strada, senza gravi conseguenze, tanto che si è presentato autonomamente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi.